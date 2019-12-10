شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودى: نفضل ان تبقى مسألة التفاوض لحل الأزمة مع قطر بعيدة عن الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الأمير فيصل بن فرحان ال سعود،وزير الخارجية السعودى، أن جهود أمير الكويت مستمرة لحل الأزمة مع قطر وهناك اتفاق بين الدول الأربعة المقاطعة على دعم هذه الجهود. وقال فى رده خلال مؤتمر صحفى فى ختام أعمال القمة الخليجية بالرياض، على سؤال حول اخر التطورات فى ملف المصالحة مع قطر،"نفضل أن تبقى المفاوضات بعيدا عن وسائل الاعلام

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية السعودى: نفضل ان تبقى مسألة التفاوض لحل الأزمة مع قطر بعيدة عن الإعلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.