شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودي فى ختام القمة: وحدة الدول الخليجية ثابتة ومتماسكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن وحدة الدول الخليجية ثابتة ومتماسكة، مشيرا إلى أن التهديد الإيراني يطال كل دول الخليج.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى عبد اللطيف الزيانى، فى ختام القمة الـ 40 التى اختتمت أعمالها اليوم فى الرياض، حيث قال وزير الخارجية السعودى سنكون دوما في دعم لبنان واستقراره.

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وأعلن الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين انتهاء القمة الخليجية بالرياض فى دورتها الـ 40.

وجرت فى العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، اجتماعات المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فى دورته الأربعين، بدعوة من العاهل السعودى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وبحثت القمة الخليجية، عددًا من الموضوعات والقضايا والتى من شأنها تعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء فى مختلف المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب طرح التطورات السياسية الإقليمية والدولية.