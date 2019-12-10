شكرا لقرائتكم خبر عن الديمقراطيون يعلنون رسميا توجيه اتهامين لترامب فى قضية العزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب جيرى نادلر بنود العزل ضد الرئيس ترامب، وهى الاتهامات التى توجه للرئيس وستوجب فى حال إقرارها فى مجلس النواب محاكمته فى مجلس الشيوخ.

وشملت البنود مادتين فقط:

الأول انتهاك السلطة: حيث قال نادلر إنها تهمة تستوجب العزل لو أن الرئيس مارس سلطاته على مكتبه العام للحصول على ميزة شخصية غير مناسبة مع تجاهل او الإضرار بالمصلحة الوطنية، وهذا ما فعله تماما الرئيس ترامب عندما ضغط على أوكرانيا للتدخل فى انتخابات 2020

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والثانى: عرقلة الكونجرس: فالرئيس الذى أعلن نفسه فوق المحاسبة وفوق الشعب الأمريكى وفوق سلطة العزل التى يملكها الكونجرس، وهو ما يعنى الحماية ضد التهديدات لمؤسساتنا الديمقراطية هو رئيس يرى نفسه فوق القانون.

من جانبه قال أدم شيف رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب عن عدم عزل ترامب: "سيجعلنا متواطئين مع انتهاكاته للمنصب الأعلى".