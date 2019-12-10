شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مريض نفسى يقذف النساء بالأحذية فى السعودية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت الجهات الأمنية بمحافظة ينبع بالمملكة العربية السعودية، على واعظا دينيا مريض نفسى قذف حذائه على إحدى الفتيات فى الشارع بعد اتهامه لها بالزنى لكشفها وجها فى الشارع أمام العامة.

وذكرت جريدة "سبق" السعودية، أن الجهات الأمنية بمحافظة ينبع، قبضت على الرجل وأشارت أنه مريضاً نفسياً، حيث يقوم بالصراخ أمام النساء فى الشوارع ويلقى عليهن حذائه، والذى قد تداولت فيديو له عبر السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية.

وأوضح التقرير، أنه قد تم توقيفه وإيداعه رهن التحقيقات لاستكمال الإجراءات بحقه.

وأفادت، أن الأهالى طالبو بإيداعه فى مستشفى للأمراض النفسية حيث يعانى من مرض نفسى، حيث قام باعتداءات من قبل.