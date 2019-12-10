التعليم: يتم الاعتداء على المعلمين بالضرب ببعض المدارس وتعديل لائحة الانضباط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وطالب الدكتور رضا حجازى، أعضاء مجلس النواب، بالتعاون مع الوزارة ومخاطبة الجماهير وأولياء الأمور وتوعيتهم بالإنجازات التى تمت فى تطوير قطاع التعليم، وأودع أمانة اللجنة مُذكرة توضح دور الوزارة فى مكافحة التنمر. Advertisements ومن ناحيته أعلن الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أنه سيتم عقد جلسة خاصة للجنة بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لتوضيح الإنجازات التى تمت خلال الفنة الماضية، لافتا إلى أن الدستور ينص على أن البرلمان شريك فى وضع السياسة العامة الاستراتيجية للتعليم. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور سامى هاشم رئيس اللحجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة التى تقدم بها عدد من أعضاء البرلمان.

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