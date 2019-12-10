شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يعلن انتهاء القمة الخليجية بالرياض فى دورتها الـ 40 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، عن انتهاء القمة الخليجية بالرياض فى دورتها الـ 40.

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واستضيف العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، اجتماعات المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فى دورته الأربعين، بدعوة من العاهل السعودى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وبحثت القمة الخليجية، عددًا من الموضوعات والقضايا والتى من شأنها تعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء فى مختلف المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب طرح التطورات السياسية الإقليمية والدولية.