شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس السنغال يشارك فى منتدى شباب العالم بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الرئاسة السنغالية، فى بيان رسمى لها، مشاركة ماكى سال الرئيس السنغالى، فى منتدى السلام والتنمية المستدامة المقرر عقده فى مدينة أسوان. وأعلنت الرئاسة السنغالية، فى بيانها، أن الرئيس ماكي صال سيغادر بلاده اليوم الثلاثاء للمشاركة فى المنتدى، كما يشارك في منتدى الشباب العالمي المقرر عقده في شرم الشيخ يومي 14 و15 ديسمبر الحالى حول السلام والأمن الدوليين والتحديات الحالية.

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