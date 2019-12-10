بعد يومين من غرقها بصحبة والدها.. انتشال جثة الطفلة ملك من ترعة المريوطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

انتشل رجال الإنقاذ النهري بالجيزة، جثة الطفلة ملك، البالغة من العمر 3 سنوات، والتي غرقت بترعة المريوطية منذ يومين.

تحريات الأجهزة الأمنية كشفت أن الطفلة كانت بصحبة والدها، وسقطا بسيارتهما الملاكي، في ترعة المريوطية مما أسفر عن مصرعهما، تم رجال الإنقاذ من العثور على جثة الأب، أما الطفلة تعثر استخراج جثتها حينه.

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تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من شرطة النجدة بسقوط سيارة ملاكي بترعة المريوطية، وانتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى محل البلاغ.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن شاب يدعى "عبد الحميد ص."، كان يقود السيارة، إلا أن عجلة القيادة اختلت من يده، مما أسفر عن انحراف السيارة وسقوطها بمياه الترعة ليلقى وابنته "ملك " مصرعهما، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتم انتشال جثة الطفلة بعد محاولات بحث من جانب أفراد أسرتها، بالتنسيق مع رجال الإنقاذ النهري والغواصين لما يقرب من يومين.