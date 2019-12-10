"فلوس داخل المواسير"..مباحث المطار تحبط تهريب 600 ألف جنيه مصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي: نجحت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة، تحت إشراف اللواء محمد صلاح، مدير مباحث المطار، فى إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من العملة المصرية بالمخالفة للقانون. وكان رجال الخدمات الأمنية المعينين بمطار القاهرة بمبنى الركاب رقم 3 بصالة السفر وأثناء وضع حقيبة راكب مصرى متجهة إلى دبى على متن رحلة مصر للطيران . Advertisements قد فوجئوا بظهور أجسام معتمة بعد تمرير الحقائب على جهاز الأشعة وهو الإجراء الأمنى المتبع بكافة المطارات . وبفحص الحقائب بعد أن قام الراكب بفتحها بمعرفته وجد قيام الراكب بوضع مبلغ 300 ألف جنيه مصرى داخل المواسير الخاصة بمقابض الحقيبة الخاصة بالراكب. كما نجحت الجهات المعنية فى ضبط راكب آخر تبين أنه أبن الراكب الأول والذى قام بتنفيذ محاولة التهريب بنفس طريقة والده وعثر داخل حقيبته على مبلغ 299 ألف جنيه مصرى حاول تهريبها بنفس الطريقة.

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