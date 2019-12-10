محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:
قامت مديرية أمن القليوبية والمنوفية بتنظيم زيارة لإحدى دور رعاية المسنين كائنة ببنها، ومحافظة المنوفية، حيث تم توزيع عدد من الهدايا العينية "بطاطين" لنزلاء الدار ومشاركتهم في قضاء يوم بالدار.
وكان لتلك الزيارتين الأثر الطيب في نفوس نزلاء الدارين وقد أعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارة وتلك المبادرة من وزارة الداخلية.
هذا وتوالى وزارة الداخلية جهودها في إستمرار تنظيم الزيارات الإنسانية وتوجيه القوافل الخدمية لما لها من إعتبارات إنسانية وإجتماعية، إيماناً بالدور المجتمعي الذي تضطلع به أجهزة الوزارة للمساهمة في تقديم الدعم للمواطنين الأولى بالرعاية.
جاء ذلك استمرارًا؛ لتنفيذ مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية -برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وانطلاقاً من المسئولية المجتمعية؛ لوزارة الداخلية الهادفة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر "قضاء يوم بالدار".. وفد من ضباط مديريتي أمن القليوبية والمنوفية في زيارة لـ"رعاية المسنين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.