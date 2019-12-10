"قضاء يوم بالدار".. وفد من ضباط مديريتي أمن القليوبية والمنوفية في زيارة لـ"رعاية المسنين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

قامت مديرية أمن القليوبية والمنوفية بتنظيم زيارة لإحدى دور رعاية المسنين كائنة ببنها، ومحافظة المنوفية، حيث تم توزيع عدد من الهدايا العينية "بطاطين" لنزلاء الدار ومشاركتهم في قضاء يوم بالدار.

وكان لتلك الزيارتين الأثر الطيب في نفوس نزلاء الدارين وقد أعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارة وتلك المبادرة من وزارة الداخلية.

هذا وتوالى وزارة الداخلية جهودها في إستمرار تنظيم الزيارات الإنسانية وتوجيه القوافل الخدمية لما لها من إعتبارات إنسانية وإجتماعية، إيماناً بالدور المجتمعي الذي تضطلع به أجهزة الوزارة للمساهمة في تقديم الدعم للمواطنين الأولى بالرعاية.

جاء ذلك استمرارًا؛ لتنفيذ مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية -برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وانطلاقاً من المسئولية المجتمعية؛ لوزارة الداخلية الهادفة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.