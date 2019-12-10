بالصور.. مديريات الأمن تشارك في انطلاق المرحلة العاشرة من "كلنا واحد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

شاركت مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، في انطلاق المرحلة العاشرة من مبادرة كلنا واحد، بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية، لتوفير السلع الأساسية وطرحها بـعدد كبيرة من أفرع السلاسل التجارية والشوادر على مستوى الجمهورية، بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وتشهد المبادرة إقبالاً جماهيرياً مكثفاً وسط إشادة من المواطنين خاصةً بالقرى والنجوع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، وحرصه على تقديم كافة أوجه الدعم للمصريين خاصةً من محدودي الدخل وبالجهود المتواصلة؛ لوزارة الداخلية للمساهمة في خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق.

وأشاد المواطنون بالتفاعل الإيجابي للسلاسل التجارية مع تلك المبادرات؛ لتوفير السلع الغذائية بالأسواق، وذلك عقب إقبالهم الكثيف على أفرع الأسواق المختلفة المشاركة في المبادرة.

كما حرصت وزارة الداخلية على المشاركة الفاعلة لمنافذ "أمان" التابعة للوزارة في المرحلة الجديدة من المبادرة وذلك من خلال منافذها الثابتة، والمتحركة على مستوى الجمهورية وطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، الأمر الذي حاز على إعجاب المواطنين.