بالفيديو.. لحظة استقبال كلية الشرطة الطلبة الجدد للعام الدراسي 2020/2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أعد قطاع العلاقات العام والإعلام بوزارة الداخلية، فيديو يبرز لحظة استقبال الطلاب الجدد المقبولين من حملة شهادة الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلها وخريجي كليات الحقوق وخريجي وخريجات الكليات المختلفة من الجامعات المصرية بكلية الشرطة هذا العام داخل كليتهم كأولى خطواتهم نحو تحمل المسئولية وحمل رسالة الأمن والأمان في ربوع وطنهم الغالي.

كان في استقبالهم قيادات الأكاديمية والكلية، وقد استعدت الكلية لهذا الاستقبال بوضع لافتات الترحيب على بوابات الدخول وفي ساحات انتظار الطلبة، كما عزفت موسيقيات الأكاديمية المقطوعات الوطنية والحماسية احتفاءً بالطلبة الجدد.

وأعرب أهالي الطلبة الجدد عن فخرهم واعتزازهم بانضمام أبنائهم إلى هيئة الشرطة ليواصلوا ملحمة العطاء والتضحية والفداء تحقيقاً لأمن وأمان وازدهار مصرنا الغالية وخدمة شعبها العظيم.