تمهيدًا لنقل المومياوات الملكية.. وزير الآثار يتفقد متحف الحضارة بالفسطاط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

تفقد الدكتور خالد العناني وزير الآثار المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، للوقوف على تطورات سير الأعمال بقاعة العرض المركزية وقاعة المومياوات الملكية والتي من المقرر افتتاحهما قريبًا.

تضمنت الجولة- بحسب بيان- قاعة العرض المركزي والتي ستعرض بها القطع الأثرية من جميع العصور المصرية المختلفة بدءًا من عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر الحديث، وقاعة المومياوات الملكية والتي ستضم 22 مومياء ملكية و17 تابوت ملكيًا سيتم نقلهم في موكب مهيب قريبًا من المتحف المصري بالتحرير.

وأوضح الدكتور أحمد الشربينى المشرف العام على متحف الحضارة، أن الأعمال بالقاعات يسير على قدم وساق للانتهاء منها في الوقت المقرر لها واتخاذ كافة الأساليب العلمية والاستعدادات اللازمة لاستقبال مجموعة المومياوات والتوابيت لتعرض في أكبر عرض متحفي شامل.

ثم عقد وزير الآثار اجتماعا مع اللجنة العليا لسيناريو المتاحف لمناقشة التفصيلات النهائية الخاصة بسيناريو عرض القاعات.