تشريعية البرلمان توافق على منحة فرنسية لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي: وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 603 لسنة 2019 ،بالموافقة على تعديل رقم 2 لاتفاق تنفيذ منحة الموقع بتاريخ 17 أبريل 2016 بشأن مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع في القاهرة بتاريخ 10 أغسطس 2019 . وأكدت اللجنة عدم وجود أي مخالفة في الاتفاقيات للدستور أو القانون، وأن طريقة إقرارها تخضع للبرلمان. Advertisements وتهدف الاتفاقية إلى تحسين وتأمين الحصول على طاقة أكثر أمانا وأفضل جودة. وتجدر الإشارة إلى أنه سبق توقيع التعديل رقم "1"لاتفاق تنفيذ المنحة بتاريخ 2 أغسطس 2016 بهدف تأجيل التاريخ النهائي لأول طلب سحب والتنسيق بين أوجه الصرف للمنحة. ووفقا للتعديل فإن أهم التعديلات التي تم ادخالها تتضمن تعديل الموعد النهائي لتنفيذ المشروع ليكون في 29 ديسمبر 2023 والموعد النهائي للتعاقد على المشتريات 30 يونيو 2023، وضرورة تقديم أخر طلب للسحب إلى الوكالة قبل 15 يوم عمل من انتهاء الموعد النهائي للصرف، وإمكانية تمديد الموعد النهائي للسحب بالاتفاق المشترك بين الطرفين.​

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