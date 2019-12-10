مصر | تجديد حبس متهم بالانضمام لتنظيم "اللهم ثورة" 15 يوما

من الجدير بالذكر أن القضية متهم بها 25 متهمًا على خلفية اتهامهم بتأسيس جماعة أُنشئت على خلاف القانون، والتخطيط لارتكاب أعمال عنف خلال شهري يناير وفبراير.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية عدة اتهامات منها مشاركة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.