مصر | "الفتوى" تنهي نزاعا بين الآثار ومحافظة الأقصر على 11 مليون جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الفتوى" تنهي نزاعا بين الآثار ومحافظة الأقصر على 11 مليون جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى رفض مطالبة وزارة الآثار لمحافظة الأقصر أداء مبلغ مقداره (11238505٫01) أحد عشر مليونا ومائتان وثمانية وثلاثون ألفا وخمسمائة وخمسة جنيهات وقرش، لعدم تأمين المحافظة منطقة النخيل بالبر الغربي بالأقصر مما أدى ضياع الكشافات التي تمت إضاءة المنطقة بها.

وأوضحت الجمعية - حسبما جاءها من أوراق - أنه في عام ۲۰۰۸م تعاقد المجلس الأعلى للآثار مع شركة مصر للصوت والضوء والسينما على تنفيذ مشروع إضاءة المناطق الأثرية بالبر الغربي بمدينة الأقصر بقيمة إجمالية مقدارها ستة وخمسون مليونا وثمانمائة وخمسة وتسعون ألفا وأربعمائة جنيه، ولم يشمل المشروع إضاءة منطقة النخيل طبقا لقرار اللجنة الفنية بالمجلس الأعلى للآثار لوجودها خارج نطاق الأراضي الأثرية، إلا أن مجلس الوزراء وافق على استكمال المشروع وإضاءة منطقة النخيل، على أن تتولى محافظة الأقصر تأمين المنطقة وحراستها للحفاظ على الكشافات والكابلات وعدم تعرضها للسرقة.