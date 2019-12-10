مصر | حبس لص محتويات السيارات في الجيزة 4 أيام

وكشفت التحقيقات، أن عاطل بمنطقة الجيزة يقوم بكسر زجاج السيارات المركونة بالشوارع، لسرقة محتوياتها، وبتضييق الخناق عليه اعترف بارتكاب عدد من السرقات الأخرى.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على عاطل لاتهامه بسرقة السيارات، من هواتف محمولة ومبالغ مالية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وبإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن المسروقات، وذكر أنه يستخدم أسلوب كسر الزجاج في سرقة السيارات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

