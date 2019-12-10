مصر | "عمل درامي غير مفهوم" يتسبب في مجازاة مخرج سينمائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عمل درامي غير مفهوم" يتسبب في مجازاة مخرج سينمائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت المحكمة التأديبية العليا في القضية رقم 102 لسنة 60 قضائية، بمجازاة مخرج سينمائي بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة، ترتب عليها الإضرار بالمال العام، بالعقوبة المشددة.



وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها إن محمد مرزوق نايل، مخرج سينمائي لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة قبل إحالته للمعاش، وسلك مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب لوظيفته، ولم يحافظ على ممتلكات الجهة التي يعمل بها، وارتكب ما من شأنه المساس بحق من الحقوق المالية للدولة.