مصر | "متعلموش من غلتطهم".. التحقيق مع المتنمرين الثلاثة في واقعة جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "متعلموش من غلتطهم".. التحقيق مع المتنمرين الثلاثة في واقعة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتحت نيابة غرب التحقيق مع 3 طلاب متهمين بالتنمر على طالب سوداني بالصف الأول الثانوي في منطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة، ونشرهم الواقعة على موقع "tik tok".

كان اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية للأمن القاهرة، تلقى إخطارا من المقدم خالد سيف رئيس مباحث حدائق القبة يفيد بحضور موظف سوداني الجنسية، يشكو تعرض نجله طالب لواقعة تنمر على يد 3 طلاب من منطقة حدائق القبة، ونشر مقطع الفيديو على موقع "tik tok"، وبمواجهتهم بالواقعة المنسوبة إليهم على النحو المشار اليه اقروا بها وانهما كانوا يمزاحان معه.

وكلف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، فريقا من مباحث حدائق القبة بكشف تفاصيل الواقعة، وتبين أن الطلاب المشكو في حقهم، هم المتهمين في واقعة الطالب السوداني جون التي جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ 21 يوما، وأثارت جدلا خلال الفترة الماضية.

