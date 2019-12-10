مصر | نشرة مرور "الخليج 365": زحام بالعباسية وسيولة بصلاح سالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة مرور "الخليج 365": زحام بالعباسية وسيولة بصلاح سالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت شوارع وميادين القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء تواجد مكثف لرجال المرور لتنظيم حركة السيارات بمطالع ومنازل الكباري والمحاور الكبري، وزحام الطرق بالتزامن مع ساعة الذورة الصباحية، وتكدس حركة السيارات أعلى الطرق الدائرية والكبارى والمحاور الرئيسية.

وإليكم نشرة مرور اليوم الثلاثاء نقدمها لكم يوميا لمعرفة ومتابعة أخبار الطرق والكباري في القاهرة والجيزة:

ظهر زحام طفيف بمناطق العباسية للمتجه ناحية الخليفة المأمون وميدان رمسيس ومنطقة الاسعاف حتى التحرير.. وبعد تباطؤ حركة السيارات على الكورنيش من المعادى وصولا إلى مناطق وسط البلد، نجح المرور في تسيير حركة السيارات حتى القصر العيني للمتجه ناحية التحرير.. وأمام وزارة الخارجية وماسبيرو أثناء دخول الموظفين، وبعض الكثافات بشارع رمسيس وصولا إلى العباسية وبمحور النصر حتى المنصة وبشارع عباس العقاد والطيران وأماكن غلق الإشارات بالميادين منها ميدان التحرير وروكسى وهشام بركات.

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وشهد الطريق الدائري تباطؤ في حركة السيارت بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء تباطؤا في حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

وشهد كوبري أكتوبر زحام مروري للسيارات أمام القادم من الجيزة اتجاه مناطق وسط البلد وكثافات أخرى في الاتجاه العكسى بسبب أعطال متكررة للسيارات، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة، وظهرت كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وميدان هشام بركات وصولا إلى الدائري.

وتباطأت حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق المرغنى ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية كثافات مرورية، وظهر تباطؤ في حركة السيارات أعلى كوبرى 15 مايو في الاتجاهين للقادم من وسط البلد اتجاه المهندسين.

