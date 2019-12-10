مصر | بعد 3 أيام.. انتشال جثة طفلة سقطت في ترعة المريوطية إثر انقلاب سيارة

عثرت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية، بقطاع أمن الجيزة، على جثة طفلة لقيت مصرعها غرقا، إثر انقلاب سيارة ملاكي بترعة المريوطية السبت الماضي.

وكانت انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة جثة سائق سيارة ملاكي من ترعة المريوطية، بنطاق مركز أبو النمرس جنوب المحافظة، وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بسقوط سيارة ملاكي بترعة المريوطية، إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها حال سيره بالطريق، بالقرب من كوبري زويل، بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، جنوب محافظة الجيزة.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الإنقاذ النهري لانتشال جثة قائدي السيارة، كما انتقلت قوة من مرور الجيزة، وتم انتشال السيارة بواسطة اوناش المرور.

وتمكنت الضفادع البشرية من انتشال جثة قائد السيارة، وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

