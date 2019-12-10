مصر | "وقع على سيخ حديد".. تفاصيل قتل متسول لباحث قانوني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "وقع على سيخ حديد".. تفاصيل قتل متسول لباحث قانوني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، التحقيق في واقعة وفاة باحث قانوني متأثرا بإصابته بجرح طعني بالبطن على يد متسول.

وكشفت التحقيقات، عن أن الباحث القانوني يبلغ من العمر 67 سنة والمتهم "متسول" ويبلغ من العمر17 سنة وأن المتهم كان دائم التردد على المجني عليه ويوم الواقعة، حدثت بينهما مشادة كلامية، بسبب أن المتهم كان يريد اقتراض مبلغ مالي من المجني عليه، ولكن الأخير رفض، فتطورت إلى مشاجرة فقام المتهم بأخذ سكينة كانت توجد على ترابيزة بمنزل المجني عليه، وقام بطعنه طعنة نافذة بالجنب، وقام بسرقة مبلغ مالي من دولاب المجني عليه وهاتفه الشخصي وجهاز تلفزيون و"ريسفير" ولاذ بالفرار.

وعلى الفور سمع الجيران صرخات المجني عليه، فقاموا بنقله إلى المستشفى العام، وبسوال المجني عليه أنكر عدم الاعتداء عليه من أحد، وقال إنه وقع على "سيخ حديد" أدى إلى إصابته بهذا الشكل، وبعد مرور 16 يوما توفي المجني عليه.