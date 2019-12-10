مصر | بالفيديو.. كلية الشرطة تستقبل الطلبة الجدد للعام الدراسي الجديد 2020/2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالفيديو.. كلية الشرطة تستقبل الطلبة الجدد للعام الدراسي الجديد 2020/2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتظم الطلاب الجدد المقبولين من حملة شهادة الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلها وخريجى كليات الحقوق وخريجى وخريجات الكليات المختلفة من الجامعات المصرية بكلية الشرطة هذا العام داخل كليتهم كأولى خطواتهم نحو تحمل المسئولية وحمل رسالة الأمن والأمان في ربوع وطنهم الغالي.

وكان في استقبالهم قيادات الأكاديمية والكلية، وقد استعدت الكلية لهذا الإستقبال بوضع لافتات الترحيب على بوابات الدخول وفي ساحات إنتظار الطلبة، كما عزفت موسيقات الأكاديمية المقطوعات الوطنية والحماسية إحتفاءً بالطلبة الجدد.

وأعرب أهالي الطلبة الجدد عن فخرهم واعتزازهم بإنضمام أبنائهم إلى هيئة الشرطة ليواصلوا ملحمة العطاء والتضحية والفداء تحقيقًا لأمن وأمان وازدهار مصرنا الغالية وخدمة شعبها العظيم.