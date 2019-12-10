مصر | خلافات سابقة.. النيابة تأمر بتشريح جثة عامل مقتولا بالعجوزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلافات سابقة.. النيابة تأمر بتشريح جثة عامل مقتولا بالعجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة عامل مقتولًا بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، وذلك للتصريح بالدفن والوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، فيما طلبت النيابة التحريات حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية، عن أنه عثر على جثة عامل بمنطقة العجوزة، وتبين أنه تم الاعتداء عليه بواسطة أشخاص نتيجة لخلافات سابقة بينهم



تلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص والعثور على جثته بمنطقة أرض اللواء، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وذلك نتيجة الاعتداء عن طريق أشخاص تم تحديد هويتهم، وحرر محضر بالواقعة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات للقبض على مرتكبي الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

