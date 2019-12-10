أخبار مصر | كواليس منتدى شباب أسوان.. وضع حلول للنزاعات وبناء جسور السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كواليس منتدى شباب أسوان.. وضع حلول للنزاعات وبناء جسور السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

من قلب عاصمة الشباب الإفريقى، "جوهرة النيل"، تبعث السلام لكل أبناء القارة السمراء، من داخل منتدي أسوان للسلام والتنمية المستدامة، والذى يعد المحفل الأول من نوعه فى إفريقيا لربط قضايا السلام والتنمية، ويتضمن عدة محاور مهمة للنهوض بالقارة الإفريقية، ومنها في التكنولوجيا الحيوية والتنمية المستدامة والصحة والتعليم والطاقة الجديدة والمتجددة والفنون والآداب والتراث.

- كواليس منتدى السلام والتنمية للقارة السمراء

وكشف باسم صالح عبد الفضيل، أحد المشاركين من مكتب الشباب الفريقى والمسؤلين عن تنظيم المنتدي، في تصريح خاص لـ«الخليج 365»، إن المنتدي الذى سيعقد، غدًا الأربعاء، يحمل بين طياته تسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام والتغلب على الفرص والتحديات لبحث سبل التعاون وتعزيز الشراكة بين دول القارة الأفريقية والحفاظ على وحدة القارة الأفريقية وسيادتها والعمل على تطويرها بإتباع اجندة التنمي المستدامة وخطة الدول الإفريقية 2063.

وأضاف، أن المنتدى سيتناول قضايا الإرهاب والهجرة غير الشرعية من الناحية الإجتماعي والثقافى والإقتصادية وودراسة وبحث مدى قدرة الإرهاب على استقطاب وترويج الفكر المتطرف، وذلك في حضور رؤساء الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والخبراء لبحث معوقات وفرص التى تواجه القارة السمراء،والخروج بأفضل التوصيات التي من شأنها حل المشكلة او الازماتوتعميم السلام المجتمعي بالمنطقة الإفريقية لجذب الإستثمارات الاجنبية والدفع بعجلة التنمية المستدامة.

- أجندة منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة

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وفي سياق متصل، قال رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان عبد الهادي محمد، والمسؤل عن اللوجستيات الخاصة بالمنتدي، إن الكواليس اللوجستية الخاصة بالمنتدي تضمنت تنظيم ورشة العمل والمحاور الخاصة بالمنتدي والتى تضمنت، في يوم الإثنين 9 ديسمبر، ورشة عمل حول "إسكات البنادق في أفريقيا"، واليوم الثلاثاء تضمنت فاعليات ماقبل المنتدي، اجتماع المجلس الاستشاري الدولي لمنتدى أسوان واجتماع لجنة صياغة إعلان أسوان، ومع بداية اليوم الرسمي لإنطلاق المنتدي، غدًا الاربعاء 11 ديسمبر تضمن فاعليات الإفتتاح، مع عدد من الجلسات النقاشية منها: (إفريقيا التي نريدها وتناقش إستدامة السلام والأمن والتنمية في حوار مفتوح على المنصة مع قادة إفريقيا ورسالة من السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش – وفي الجلسة الثانية إسكات البنادق في أفريقيا وتتضمن حلقة النقاش ملكية أجندة منع النزاعات – وفي الجلسة الثالثة تضمنت نحو إطار إقليمى للتعاون لتحقيق السلام والأمن والتنمية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن،وتتضمن مائدة مستديرة رفيعة المستوى للمناقشت وبحث سبل التعاون من الناحية الامنية والسلام لمناطق الامن الماي لإفريقيا ).

وأوضح، عبد الهادي، استكمالًا لباقي الجلسات الخاصة باليوم الأول التى تتضمن (وفي الجلسة الرابعة لماذا لا يزال تحقيق السلام والتنمية المستدامة في منطقة الساحل أمرا صعب المنال، وفي الجلسة الخامسة "استدامة السلام"للبحث في طرق الإستدامة الخاصة بالسلام والسياسات والمؤسسات والشراكات – وفي الجلسة الختامية لليوم الأول من المنتدى "بناء الدول بعد هزيمة الجماعات الإرهابية" لمواجهة التطرف ونبذ العنف بالقارة السمراء).

وتابع عبد الهادي، كما تضمنت فاعليات اليوم الثاني من المنتدى 12 ديسمبر عدد من المحاو والجلسات ومنها: (الجلسة الإولي عن تعزيز دور المرأة الأفريقية في تحقيق السلام والأمن والتنمية والتى من بين الحضور الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة للمناقشة والخروج بتوصيان من المائدة المستديرة بوفد رفيعة المستوى - وجاءت الجلسة الثانية الزواج القسري في أفريقيا لمناقشة والوصول لحلول جديدة تنهي الزواج القسري – وفي الجلسة الثالثة من اليوم الثانى للمنتدي بحث تعزيز سبل الشراكة الإفريقية مع العالم – وفي الجلسة الرابعة تناقش أمن الطاقة في أفريقيا - والجلسة الخامية تتناول دور التمويل الرقمى والشمول المالى في استدامة التنمية والسلام - والجلسة السادسة تعزز سبل التمويل والتعافي الإقتصادي بعد النزاعات – وفي ختامي المنتدي يتم إعلان أسوان للسلام والتنمية المستدامين).

-جوهرة النيل بوتقت أمل للوحدة الإفريقية وتعميم السلام

ومع انطلاق فاعليات المنتدي غدًا الاربعاء، قال مدير مركز ادارة شؤون الافارقه بجامعة حلوان ومقرر المنتدي، في تصريح خاص لـ« الف0جر»، إن الإعتراف بإمكانات الشباب الأفارقة، المحاصرين بالنزاعات، في إحلال السلام هو أمر بالغ الأهمية لرعاية هوياتهم النامية، والمساعدة على الإبتعاد عن العنف ومع تولي مصر لرئاسة الإتحاد الأفريقي وريادتها الموضوعات وإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات في أفريقيا، يضعنا أمام تحدي حقيقى نحو تغيير التصورات النزاعية الأفريقية، وصولًا إلي التنمية والاستقرار،و مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، لتحقيق القارة لأهداف خطة التنمية الأممية المستدامة 2030 وخطة الاتحاد الإفريقى 2063.

والجدير بالذكر، أن المنتدى يعقد في محافظة أسوان، على مدرار يومى 11 و12 ديسمبر، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، تحت عنوان أجندة للسلام والأمن والتنمية المستدامة فى إفريقيا.