أخبار مصر | "دينية النواب" توصي بزيادة ميزانية الأزهر الشريف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "دينية النواب" توصي بزيادة ميزانية الأزهر الشريف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اجتماع اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب شكرى الجندى، وكيل اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد إسماعيل جاد الله، بشأن التنسيق لإحلال وتجديد المعاهد الأزهرية.

وأوصت اللجنة بزيادة ميزانية الأزهر الشريف وزيادة الميزانية الموجهة لصالح المعاهد الأزهرية، ووضع خطة لإحلال وتجديد المعاهد وفقا للأولويات والحاجة الضرورية، ووضع خطة لتطوير التعليم الأزهرى، وإنشاء هيئة للأبنية تخص الأزهر على غرار هيئة الأبنية التعليمية.

ويناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، خلال الجلسة العامة، طلبات إحاطة وطلب مناقشة عامة موجهه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتورة وزيرة الثقافة عن الاهتمام بإنشاء وتطوير قصور وبيوت الثقافة وتفعيل دورها، مقدمة من النواب "سعد الجمال، سيد أحمد محمد سيد أحمد، محمد الكوراني، محمد إسماعيل، حمدي السيسي، محمد عبد الله زين الدين، مارجريت عازر، عبد الباقي تركيا، منى منير".

كما تناقش الجلسة طلبات إحاطة مقدمة من النواب ومنهم النائب سعيد حساسين، عن عدم استثمار الثروات الثقافية بمحافظة بورسعيد، وكذلك النائب سعيد العبودي، عن عدم كفاية الدعم للفرق الفنية للبراعم الموهوبين في المجالات الموسيقية والتمثيل بدائرة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، بالإضافة إلى النائب محمد ياسين، عن عدم وجود رؤية وأهداف واضحة للوزارة، وكذلك إيهاب الطماوي، عن ضعف الرقابة على المصنفات الفنية المسموعة والمرئية مما أدى الى الترويج للعنف.

وتناقش الجلسة طلبات مناقشة عامة مقدم من النائب حسام محمد محمود وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن انتشار الجريمة بين الأطفال والشباب في ظل غياب التوعية المدرسية وما أصاب المجتمع من خلل.