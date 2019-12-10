أخبار مصر | تلبية لرغبتهم.. سامح عاشور يعقد لقاء مفتوحا ويكرم محاميي الشرقية 26 ديسمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تلبية لرغبتهم.. سامح عاشور يعقد لقاء مفتوحا ويكرم محاميي الشرقية 26 ديسمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت نقابتا المحامين بشمال وجنوب الشرقية، أمس الإثنين، عن أنه بناء على رغبة أعضاء الجمعية العمومية للمحامين بالشرقية، وبعد موافقة سامح عاشور نقيب المحامين، سيتم تنظيم لقاء مفتوح يجمع النقيب العام ومحامي الشرقية، في السادس والعشرين من ديسمبر الجاري، تحت إشراف محمد عصمت، وعادل عفيفي، عضوي مجلس النقابة العامة، وحسن الصادق، ومتولي محمود، نقيبي شمال وجنوب الشرقية، وبحضور أعضاء مجلسي الفرعيتين.

وقال عادل عفيفي، عضو مجلس النقابة العامة، إنه من المقرر خلال اللقاء تكريم النقيب العام تقديرا لجهوده في خدمة المحاماة والمحامين، مثمنا لقاءاته بالمحامين وخاصة الشباب منهم، التي من شأنها العمل على تعزيز التواصل بين النقابة العامة والمحامين.

وفي السياق نفسه قال محمد عصمت، عضو مجلس النقابة العامة، إن اللقاء سيكون بمثابة حوار مفتوح، يجيب خلاله النقيب العام على كل التساؤلات التي تدور في أذهان محامي الشرقية عن طريق الحوار المباشر.

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فيما أكد حسن الصادق، نقيب جنوب الشرقية، أن اللقاء يأتي استجابة من النقيب العام لطلب محامي الفرعية، وذلك لطرح جميع تساؤلات الزملاء المتعلقة بالمهنة، وعرض أي مشكلات قد تواجه المحامين، بالإضافة للاستماع لمقترحات المحامين لتطوير الخدمات والارتقاء بالمهنة.

من جانبه قال متولي محمود، نقيب شمال الشرقية، إن هذا اللقاء يأتي استكمالا لسلسلة موافقات النقيب العام لمطالب محامي الشرقية بصفة خاصة، لافتا إلى أن النقيب العام حريص على توفير جميع الخدمات للمحامين.

وفي ذات السياق، قال محمد عيسي، عضو نقابة شمال الشرقية، إن المشاركة في فاعليات اللقاء متاحة لجميع محامي الشرقية، مشيرا إلى أنه سيتم تكريم شيوخ المحامين بالشرقية على هامش اللقاء.