أخبار مصر | العناني يتفقد الاستعدادات الأخيرة بمتحف الحضارة تمهيدا لافتتاحه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العناني يتفقد الاستعدادات الأخيرة بمتحف الحضارة تمهيدا لافتتاحه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور خالد العناني وزير الآثار المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وذلك للوقوف على تطورات سير الأعمال بقاعة العرض المركزية وقاعة المومياوات الملكية والتي من المقرر افتتاحهما قريبًا.

تضمنت الجولة قاعة العرض المركزي والتى ستعرض بها القطع الأثرية من جميع العصور المصرية المختلفة بدءًا من عصور ماقبل التاريخ وحتى العصر الحديث، وقاعة المومياوات الملكية والتى ستضم 22 مومياء ملكية و17 تابوت ملكيا سيتم نقلهم في موكب مهيب قريبا من متحف المصري بالتحرير.

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وأوضح الدكتور أحمد الشربينى المشرف العام علي متحف الحضارة، أن الأعمال بالقاعات يسير على قدم وساق للانتهاء منها في الوقت المقرر لها واتخاذ كافة الاساليب العلمية و الاستعدادات اللازمة لاستقبال مجموعة المومياوات والتوابيت لتعرض في اكبر عرض متحفي شامل.

ثم عقد وزير الاثار اجتماعا مع اللجنة العليا لسيناريو المتاحف لمناقشة التفصيلات النهائية الخاصة بسيناريو عرض القاعات.