أخبار مصر | "مصر للطيران" تشارك في اجتماع لجنة الرئاسة رقم 86 للاياتا في جنيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مصر للطيران" تشارك في اجتماع لجنة الرئاسة رقم 86 للاياتا في جنيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتعد هذه المرة الثانية الذي يشارك فيها الطيار أحمد عادل بحضور اجتماع لجنة الرئاسة خاصة بعد ضم لجنة السياسات والاستراتيجيات إليها، وتقوم لجنة الرئاسة بتقديم كل التوصيات والمقترحات لمجلس المحافظين ليتم اعتمادها وعرضها على الجمعية العامة التي تنعقد مرة من كل عام.
وأضاف عادل أنه تم خلال الاجتماع مناقشة قضية نظام التسوية المالية التى تعتزم الحكومة الصينية إطلاقه فى بداية عام ٢٠٢٠، وكذلك قضية الانبعاثات والضرائب التي فرضتها بعض الدول الأوروبية على شركات الطيران بشأن البيئة بالإضافة إلى الحملة الدعائية التي تقوم الاياتا بإطلاقها للتوعية بشأن الجهود المبذولة من كافة الشركاء في الصناعة بشأن الإجراءات التي يتم اتخاذها لخفض انبعاثات النقل الجوي ومعالجة التغير المناخي.
كما تم مناقشة الأداء العام للاياتا لعام ٢٠١٩ في جميع المشروعات والمبادرات ومتابعة أعمال اللجان الاستشارية بالإضافة إلى الموافقة على مقترح أولويات وأهداف الاياتا لعام ٢٠٢٠ ومراجعة الميزانية والموازنة واعمال المراجعين الخارجيين.
وكما شارك الطيار أحمد عادل في اجتماع مجلس المحافظين رقم ٢١٠ الذي تم انعقاده ايضا بالمقر الرئيسي بالاياتا، والذي تم فيه مناقشة بعض القضايا الاستراتيجية والوضع الحالي لصناعة النقل الجوى وشئون الأمن والسلامة والشئون البيئية وآخر تطورات إعادة تشغيل الطائرة B737 Max والضرائب والتشريعات التي يتم فرضها من قبل بعض الدول ومشروعات البنية التحتية الخاصة بالمطارات والملاحة والتحول الرقمي وخطوات تنفيذ الاستراتيجية الجديدة للاياتا واهداف الاياتا لعام ٢٠٢٠ واداء الاياتا عن عام ٢٠١٩.
وتم خلال الاجتماع اعتماد اعضاء مجلس المحافظين والتوصيات التى عرضتها لجنة الرئاسة بشأن تقارير المراجعة المالية والمراجعين الخارجيين والميزانية والموازنة وتقييم رسوم العضوية والاشتراكات.