أخبار مصر | "مصر للطيران" تشارك في اجتماع لجنة الرئاسة رقم 86 للاياتا في جنيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مصر للطيران" تشارك في اجتماع لجنة الرئاسة رقم 86 للاياتا في جنيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاركت الشركة الوطنية مصر للطيران برئاسة الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران في اجتماع لجنة الرئاسة Chair Committee رقم ٨٦ التابعة للآياتا والذي عقد الأسبوع الماضي بمقر الاياتا في مدينة جنيف بسويسرا.

وتعد هذه المرة الثانية الذي يشارك فيها الطيار أحمد عادل بحضور اجتماع لجنة الرئاسة خاصة بعد ضم لجنة السياسات والاستراتيجيات إليها، وتقوم لجنة الرئاسة بتقديم كل التوصيات والمقترحات لمجلس المحافظين ليتم اعتمادها وعرضها على الجمعية العامة التي تنعقد مرة من كل عام.

وأضاف عادل أنه تم خلال الاجتماع مناقشة قضية نظام التسوية المالية التى تعتزم الحكومة الصينية إطلاقه فى بداية عام ٢٠٢٠، وكذلك قضية الانبعاثات والضرائب التي فرضتها بعض الدول الأوروبية على شركات الطيران بشأن البيئة بالإضافة إلى الحملة الدعائية التي تقوم الاياتا بإطلاقها للتوعية بشأن الجهود المبذولة من كافة الشركاء في الصناعة بشأن الإجراءات التي يتم اتخاذها لخفض انبعاثات النقل الجوي ومعالجة التغير المناخي.

كما تم مناقشة الأداء العام للاياتا لعام ٢٠١٩ في جميع المشروعات والمبادرات ومتابعة أعمال اللجان الاستشارية بالإضافة إلى الموافقة على مقترح أولويات وأهداف الاياتا لعام ٢٠٢٠ ومراجعة الميزانية والموازنة واعمال المراجعين الخارجيين.