شكرا لقرائتكم خبر عن «بحوث وقاية النباتات» ينظم دورة تدريبية لمكافحة آفات الحبوب والمواد المخزونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم معهد بحوث وقاية النباتات دورة تدريبية بعنوان «الاتجاهات الحديثة في مكافحة آفات الحبوب والمواد المخزونة»، وذلك تحت رعاية د محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، فيما أوضح بيان رسمي للمعهد أن آخر ميعاد للتقدم للدورة التدريبية هو يوم الأحد الموافق ١٥ ديسمبر ٢٠١٩.

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أكد د. أحمد عبدالمجيد، مدير معهد بحوث وقايه النباتات، أن هذه الدورة تستهدف العمل على تقليل الفاقد من عمليات ما قبل وبعد الحصاد في منتجاتنا الزراعية، حيث إنها تمثل أهمية كبيرة للباحثين والمتخصصين والمهتمين بهذا المجال والعاملين بشركات المطاحن والصوامع ومخازن الحبوب والتمور والملابس والسجاد، وكذلك ربات البيوت حيث يتم من خلالها التعرف على طرق التخزين الجيد وطرق الوقاية من الإصابة بالآفات، وكذلك التعرف على أهم الآفات التي تصيب المواد المخزونة المختلفة وطرق مكافحتها.

وأشار إلى ان الدورة التدريبية سوف تعقد بإذن الله في الفترة من ١٧- ١٨ ديسمبر ٢٠١٩ ويحاضر في الدورة خبراء متخصصون ومتميزون من أساتذة قسم بحوث آفات الحبوب والمواد المخزونة بالمعهد.

وأضاف د. وحيد جبر، وكيل المعهد للإرشاد والتدريب، أن أهم محاور الدورة تشمل أهم الآفات التي تصيب الحبوب ومنتجاتها والتمور والملابس والسجاد وطرق الكشف عن الإصابة الحشرية ووسائل وطرق التخزين الجيد، لافتا إلى أن الدورة تشمل أيضا المكافحة المتكاملة لآفات الحبوب والمواد المخزونة، والتطبيق الأمثل لغازات التبخير المختلفة في المخازن والشون والصوامع والموانئ.