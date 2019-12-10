شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: «الحكومة تصدر المشاكل للبرلمان وللقيادة السياسية وترهق كاهل الفقراء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب التي عقدت، الثلاثاء، لمناقشة البيانات العاجلة، هجوما من النائب أحمد شعيب على الحكومة، مشيرا إلى أنها «دأبت على تصدير المشاكل للبرلمان والقيادة السياسية».

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وطالب النائب، خلال إلقاءه البيان العاجل، الحكومة بـ«الكف عما تفعله»، وقال: «هي تستخدم الوقت ليس لإنجاز ما يهم الشعب ولكن لزيادة المشاكل».

وأضاف «شعيب»: «منذ شهر تقدمت بطلب إحاطة لوزير الإسكان عن مشروع للصرف الصحى في الإسماعيلية، ووجود إهدار صريح للمال العام في هذا المشروع الذي يتم بناءه منذ 15 سنة، وإلى الآن لم يتحرك أحد في هذه القضية وكأننا نستخدم الحكومة لمعاقبة الشعب».

وأشار النائب إلى أن «الحكومة ترهق كاهل الفقراء في الريف في مسألة تقنين وضع اليد على الأراضى المقام عليها منازل، ففى الوقت الذي ترتكز فيه سياسة الرئيس على التخفيف على المواطنين مع استخلاص حق الدولة، إلا أن الحكومة ترهق كاهل البسطاء وتفرض سعر كبيير للمتر.. «الناس مش لاقيه تاكل وتهرب من تقنين الوضع».