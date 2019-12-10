شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. تشغيل خط كهرباء شرق العوينات بالوادي الجديد بتكلفة 1.5 مليار جنيه‬ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس محمد كامل، مدير عام محطات محولات الوادى الجديد، عن بدء التشغيل التجريبي، الأربعاء، لخط كهرباء شرق العوينات / بلاط البديل لخط نجع حمادي، الذي يغدي المحافظة بالكهرباء بجهد ٢٢٠ كيلو فولت، والذي تجاوزت تكلفة إنشاءه ١.٥ مليار جنيه.

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وأوضح «كامل» أن هذا الخط يتيح توفير احتياجات المحافظة من الكهرباء وتوفير مصدر بديل في حالة عطل أو صيانة الخط الرئيسي وتلافي وقوع أي خسائر نتيجة هذه الأعطال.

وأشار إلى أن وزارة الكهرباء من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء بدأت منذ عامين تنفيذ مشروع إنشاء أبراج كهربائية تربط بين محطة كهرباء مركز بلاط بمحطة كهرباء شرق العوينات في الوادي الجديد، وذلك بهدف توفير مصادر طاقة كهربائية إضافية بمنطقة الواحات.

ولفتت إلى أن المشروع يهدف لربط منطقة شرق العوينات بخط إضافي من كهرباء الشبكة الموحدة، وكذلك ربط محطة محولات بلاط بخط إضافي من كهرباء الشبكة الموحدة ويتم تنفيذه من خلال 4 شركات تتولى عملية التنفيذ على مسافة 400 كم ما بين بلاط وشرق العوينات.