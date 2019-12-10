شكرا لقرائتكم خبر عن «شباب النواب» تطالب بوضع ضوابط للاستثمار في الاستادات الرياضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وزارة الشباب والرياضة، بموافاة اللجنة من خلال خطاب رسمي بالخطة والبرنامج الزمني والتقييم الشامل لعملية تحديث وتطوير كافة الاستادات الرياضية على مستوى الجمهورية.

Advertisements

وأوصت اللجنة، في اجتماعها، الثلاثاء، بوضع ضوابط اجتماعية لعملية الاستثمار في الاستادات، وأن تكون تكلفة التطوير والتحديث على أبعد مدة زمنية في ظل تعاقد الوزارة على تطوير تلك الاستادات بنظام ال بي أو تي لمدة 25 سنة، وذلك حتى لا يتحمل المواطن أعباء التطوير وتكلفة التحديث في حين يحصل المستثمر على أكبر قدر ممكن من الأرباح بعد استرداده تكاليف التطوير والتحديث.

كما أوصت اللجنة بناء على اقتراح تقدم به النائب محمود حسين، وكيل اللجنة، بأن توافي الوزارة أمانة اللجنة نسخة من البروتوكول الموقع بين وزارة الشباب والرياضة وشركة الاستادات ونسخة من التعاقدات.

وقال عصام أبوزيد، مدير عام الشؤون التجارية بوزارة والشباب والرياضة، إن تعليمات وزير الشباب والرياضة واضحة وهي أن يكون بكل محافظة من محافظات الجمهورية استاد دولي يستقبل المباريات الدولية وجميع الفعاليات الكبيرة وهو أمر تسير الوزارة على نهجه حاليا.