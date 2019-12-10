شكرا لقرائتكم خبر عن «العامة للعاملين بالنقل العام» ترد على تصريحات «كامل الوزير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام برئاسة مجدي حسن على دعمها لكل توجهات الدولة نحو التطوير والنهوض بقطاع النقل العام، ومنه هيئة النقل العام، التي يعمل فيها ما يقرب من 30 ألف عامل.

وقالت النقابة العامة في بيان، الثلاثاء، إنها تقدمت برؤيتها حول التطوير وتحقيق الأرباح إلى رئيس هيئة النقل العام، استجابة لتوجيهات وتوصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال خطابه في عيد العمال «مايو 2019» الماضي.

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جاء ذلك ردًا على تصريحات اللواء كامل الوزير، وزير النقل، في مجلس النواب، الإثنين، واتهامه للنقابات العمالية في قطاع النقل بـ«عرقلة التطوير بحجة الدفاع عن حقوق العاملين والحصول على أرباح رغم الخسائر، وتوصيته بأن تعمل النقابات العمالية لصالح الدولة»، بحسب قوله.

وأوضحت النقابة أنها «مستعدة للتعاون مع وزير النقل كامل الوزير من أجل النهوض بهيئة النقل العام باعتبارها من القطاعات الاستراتيجية التي تمتلك كل مقومات النجاح وتحقيق الأرباح، بشرط وجود إرادة وخطة عمل واضحة وقيادة جادة وحقيقية وكلها صفات تتوفر في وزير النقل».

وذكرت النقابة العامة أن «كل النظريات الاقتصادية والتجارب الإنتاجية الناجحة أثبتت أن توفير العمل اللائق للعمال وتدريبهم وتثقيفهم هو الخطوة الأولى لتحقيق التنمية والمكاسب، وهو ما تنتهجه «النقابة العامة»، التي وقفت وعمالها خلف القيادة السياسية للبلاد في مواجهة الشائعات والمخططات المشبوهة والداعية إلى نشر الفوضى والتوقف عن العمل، وهو ما تصدى له «عمال النقل العام»، كما قامت «النقابة العامة» بتقديم مطالبها المشروعة إلى الجهات المعنية خاصة «هيئة النقل العام» من أجل لائحة عادلة، وتطوير المستشفى، والمطالبة بتنفيذ التشريعات ذات الصلة، وخطة عملية للاستفادة من كل مقومات قطاع النقل العام ، والتي نطالب بتنفيذها».

وأنهت النقابة العامة بيانها بـ«الثناء على جهود وزير النقل، والمطالبة بعقد اجتماع عاجل معه، وإدارة حوار بين كافة الأطراف المعنية في هذا القطاع والوصول إلى حلول من خلال خارطة طريق هدفها تقديم أفضل خدمة للمواطن المصري، وكذلك مساندة ودعم خطط التنمية في كافة القطاعات الأخرى، التي تشهدها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي».