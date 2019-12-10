شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: تفعيل مبدأ الحلول الأفريقية للقضايا بما يتسق مع دول قارتنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مباحثاته، الثلاثاء، مع رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، كانت معمقة، ومثمرة، وتناولت مجمل العلاقات الثنائية، حيث تم التوافق على أهمية الارتقاء بها إلى مستوى التعاون الاستراتيجي في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، بما يعطي دفعة نوعية للعلاقات بين البلدين.

وقال الرئيس في كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك بقصر الاتحادية، الثلاثاء، عقب مباحثاته مع نظيره الجنوب إفريقي إنه تم الاتفاق على تحديد موعد لعقد اللجنة المشتركة خلال الربع الأول من العام المقبل، معربا عن ترحيبه بنظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا والوفد المرافق له في زيارته الرسمية لبلده الثاني مصر، متمنيا له إقامة طيبة مثمرة.

وعبر الرئيس السيسي عن اعتزازه البالغ للعلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين مصر وجنوب أفريقيا والتي توطدت على مر السنين منذ مراحل السعي إلى التحرر ونيل الاستقلال، حيث تشرفنا باستضافة الزعيم الجنوب أفريقي العظيم نلسون مانديلا بالقاهرة خلال سنوات النضال في ستينيات القرن الماضي مرورا بمراحل التحول الديمقراطي منذ التسعينات وحتى الآن.

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وقال الرئيس السيسي إنه على صعيد الأوضاع الإقليمية، فقد استمع إلى رؤية الرئيس رامافوزا حول أبرز القضايا المطروحة على الساحة الإفريقية، حيث تم التوافق على أهمية مواصلة التنسيق نحو دعم جهود الاستقرار والأمن بالقارة الإفريقية، وسبل تسوية مختلف النزاعات القائمة وتفعيل خطة إسكات البنادق في أفريقيا ودفع جهود التنمية وتطوير البنية التحتية في إطار رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي والتي سيعقبها رئاسة جنوب أفريقيا للاتحاد في العام المقبل.

وأضاف الرئيس إنه تم الاتفاق أيضًا على ضرورة تفعيل مبدأ الحلول الإفريقية للقضايا الإفريقية وبما يتسق مع السياق الواقعي والعملي لدول قارتنا، كما أكدنا حرصنا على دعم العلاقات فيما بين دول قارتنا الإفريقية من خلال التفعيل الجاد لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية التي دخلت بالفعل حيز التنفيذ، واتفقنا كذلك على التنسيق والتعاون بين مصر وجنوب أفريقيا في إطار منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومختلف المنظمات بما من شأنه تحقيق مصالح قارتنا الأفريقية.

وأشار الرئيس إلى أن اللقاء اتسم بالتفاعل الإيجابي والصريح، قائلا: «استمعت لوجهة نظر أخي الرئيس رامافوزا لمختلف المسائل الثنائية والقضايا الإقليمية».

وأعرب الرئيس السيسي عن سعادته باللقاء وتطلعه لمزيد من التعاون بين البلدين بشكل وثيق لما فيه من مصلحة مشتركة للبلدين وللقارة الأفريقية.

وأعرب الرئيس السيسي عن وقوف مصر إلى جانب جنوب أفريقيا فيما تعرضت له من أمطار وفيضانات والتي أثرت على الحياة العامة في هناك، وعبر أيضاً عن تهنئته لجنوب أفريقيا بمناسبة فوزها للمرة الثالثة ببطولة العالم للرجبي، كما هنأ نظيره الجنوب أفريقي بمناسبة عيد ميلاده.