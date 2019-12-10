شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان: من حق فلسطين إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الملك سلمان بن عبد العزيز، أنه يؤكد يجدد الموقف تجاه حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، موضحا أن التحالف العربى مستمر فى دعم الشعب اليمنى وحكومته.

جاء ذلك خلال كلمة الملك سلمان فى افتتاح القمة الخليجية التى انطلقت اليوم الثلاثاء فى الرياض، حيث أكد الملك سلمان أنه يجب على دول مجلس التعاون الخليجى تأمين نفسها فى مواجهة هجمات الصواريخ الباليستية.

وتستضيف العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، اجتماعات المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فى دورته الأربعين، بدعوة من العاهل السعودى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وتبحث القمة الخليجية، عددًا من الموضوعات والقضايا والتى من شأنها تعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء فى مختلف المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب طرح التطورات السياسية الإقليمية والدولية.