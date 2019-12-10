شكرا لقرائتكم خبر عن تسريب بـ"تنك أوكسجين" وراء سماع دوى انفجار بأحد معاهد جامعة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت مصادر بحدوث تسريب بتنك أوكسجين متواجد بأحد المعاهد الدراسية بجامعة عين شمس نتج عنه سماع دوى انفجار. وتم السيطرة على الموقف، ولم يسفر ذلك عن حدوث إصابات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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