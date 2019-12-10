شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي بمؤتمر صحفى مع رئيس جنوب أفريقيا: أجرينا مباحثات ثنائية مثمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه أجرى مباحثات ثنائية معقمة ومثمرة وتم الاتفاق على الارتقاء بالعلاقات على المستوى التعاون الاستراتيجي بكافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، بما يعطى دفعة نوعية للعلاقات الثنائية.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس جنوب أفريقيا، أنه تم الاتفاق على تحديد موعد لعقد اللجنة المشتركة خلال الربع الأول من العام القادم، موضحا أنه استمع لرؤية رئيس جنوب أفريقيا حول أبرز القضايا المطروحة على الساحة الأفريقية، وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق نحو دعم جهود الأمن والاستقرار بالقارة، وكذلك دم جهود خطة إسكات البنادق، ودعم جهود تطوير البنية التحتية فى أفريقيا، فى إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، والتى ستعقبها رئاسة جنوب افريقيا فى العام القادم.

وتابع الرئيس السيسى خلال المؤتمر الصحفى، أنه تم مناقشة تفعيل مبدأ الحلول الأفريقية للقضايا الأفريقية بما يتسق مع السياق الواقعى العلمى لدول أفريقيا، ودعم العلاقات بين الدول الأفريقية من خلال التفعيل الجاد لاتفاقية التجارة الحارة القارية التى دخلت بالفعل حيز التنفيذ، والتعاون بين مصر وجنوب أفريقيا فى إطار الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومختلف المنظمات، بما من شأنه تحقق مصلحة القارة الأفريقية.