شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر.. مؤتمر صحفى مشترك بين الرئيس السيسى ورئيس جنوب افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365”، بثا مباشرا لوقائع المؤتمر الصحفى الذى يعقده الرئيس عبد الفتاح السيىسى مع رئيس جنوب افريقيا. Advertisements وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، استقبل بقصر الاتحادية، رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، حيث جرت له مراسم استقبال رسمية، وتم عزف النشيد الوطنى للبلدين، واجرى الرئيس السيسى، ورئيس جنوب أفريقيا جلسات المباحثات وتناولت مجمل العلاقات الثنائية.

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