الموافقة على مشروع قانون إنشاء هيئتى "أوقاف الكاثوليكية" والطائفة الإنجيلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إنشاء هيئتى "أوقاف الكنيسة الكاثوليكية"، و"الطائفية الإنجيلية"، وتكون لكل منهما الشخصية الاعتبارية، ويكون مقر كل منهما محافظة القاهرة، ويحدد اختصاص كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن " يدير كل هيئة من الهيئتين مجلس إدارة، يشكل فى الأولى من بطريرك الكنيسة الكاثوليكية رئيسًا واثنى عشر عضوا، نصفهم من المطارنة والنصف الآخر من ذوى الخبرة من الطائفة ذاتها، وفى الثانية من رئيس الطائفة الإنجيلية رئيسًا، واثنى عشر عضوا، نصفهم من رجال الدين والنصف الآخر من ذوى الخبرة من الطائفة ذاتها.
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