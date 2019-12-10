شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جنوب أفريقيا: أهنئ السيسى على طريقته الرائعة فى قيادة قارتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، إن مصر وجنوب أفريقيا أجمل بلدين فى العالم، مضيفا: "ونحن سعداء بوجودنا فى هذه الدولة الجميلة ونسعى لتحقيق حلم إقامة طريق سكك حديد يربط بين القاهرة وكيب تاون".

وعبر "رامافوزا" فى كلمته بقصر الاتحادية اليوم، الثلاثاء، عقب المباحثات التى اجراها مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن امتنانه لكرم الضيافة الذى وجده والوفد المرافق له خلال زيارته الحالية لمصر، والتى وفرت فرصة لتجديد الصلة الوثيقة والعلاقات بين البلدين.

وفيما يتعلق بمباحثاته مع الرئيس السيسى، قال رئيس جنوب أفريقيا، إنها تطرقت إلى تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث اتفق الجانبان على الارتقاء بالعلاقات إلى المستوى الاستراتيجى فى عدة مجالات من التعاون.

وأوضح أنه بحث مع الرئيس السيسى تحديات الأمن والسلم الدوليين والإقليميين والمخاوف إزاء بعض التحديات التى تواجهها بعض الدول فى أفريقيا والخليج.

وأضاف أن مصر وجنوب أفريقيا أكدتا التزامهما بحفظ السلام واستمرار التنمية فى القارة الأفريقية والعالم، مشدداً على أن جنوب أفريقيا ملتزمة بمبادئ التضامن والوحدة الأفريقية.

ووصف رئيس جنوب أفريقيا المباحثات بأنها "جرت بصورة صريحة وشفافة"؛ لافتاً إلى أن هذه الزيارة تأتى تأكيداً على تاريخ من التضامن يجمع بين البلدين؛ مضيفاً:"شعب جنوب أفريقيا يشعر بالامتنان إزاء الدعم الذى تلقاه جنوب أفريقيا من حكومة مصر وشعبها خاصة أيام الكفاح.

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ونوه إلى أن أول رئيس لجنوب أفريقيا الديمقراطية نيلسون مانديلا جاء الى مصر وتم استقباله بصورة حافلة مما ساعدنا على تحقيق حريتنا.

وقال الرئيس الجنوب أفريقى، إن المحادثات تناولت موضوعات إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك، بإلاضافة إلى زيادة حجم الأنشطة الاقتصادية والتجارية والشراكة بين الشركات المصرية والجنوب أفريقية للوصول إلى مزيد من تعظيم الشراكات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأضاف أن مستوى التعاون التجارى الحالى متواضع ويمكن زيادته كثيراً من خلال زيادة حجم التبادل التجارى بين الجانبين، وأيضاً بالاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية.

حرص الرئيس الجنوب أفريقى، على توجيه التهنئة للرئيس السيسى، لقيادة القارة الأفريقية، قائلا:"أهنئ الرئيس على الطريقة الرائعة التى قاد بها قارتنا بوصفه رئيس الاتحاد الأفريقى"، ولفت إلى اتفاق الجانبين على استمرار مساعى تحقيق خطة أفريقيا 2020 لإسكات البنادق.

وأضاف رئيس جنوب أفريقيا، أن الجانبين اتفقا على دعم المقاربة متعددة الأطراف وأن تكون مصالح العالم النامي نصب أعيننا، وضرورة تنامى الحوكمة خاصة فيما يتعلق بإصلاح مجلس الأمن الدولى ليكون أكثر تمثيلا لمناطق العالم.

وأضاف: "أعلنّا التزامنا العمل معاً لتعزيز العلاقات الثنائية الثقافية والسياسية والأكاديمية والاقتصادية والسياحية، ونود ان نرى مزيداً من المصريين فى جنوب أفريقيا ومزيد من مواطنى جنوب أفريقيا ف ىمصر من خلال الزيارات المتبادلة، لتحقيق تواصل أكبر بين الشعبين وهو أمر شديد الأهمية لدولتين تقعان فى موقع استراتيجى فى شمال وجنوب القارة الأفريقية".