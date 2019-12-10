شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: بدء التطبيق التجريبى للمنظومة الرقمية للمحاجر بالقاهرة والمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط أن إتفاقية التعاون التى تم توقيعها بين وزارات التخطيط والإتصالات والتنمية المحلية تهدف لإنشاء منصة معلومات جغرافية لحوكمة نظام تأجير المحاجر والملاحات بالمحافظات وذلك بناء على تكليفات وتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأوضحت السعيد، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، عقب توقيع الإتفاقية، أن مصر غنية بالمحاجر والملاحات ولكن نسبة مشاركتهم فى الناتج المحلى ضعيف، وبالتالى هذه المنصة تهدف لمتابعة ما يتم استخراجه من المحاجر والملاحات.

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ولفتت وزيرة التخطيط، إلى أن هناك مركز للبيانات الجغرافية ويتم من خلاله عملية الربط الإلكترونى لنظام الخرائط.

ومن جانبه قال المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات خلال المؤتمر أن المشروع سيبدأ تجريبيا فى محافظتى القاهرة والمنيا لبناء المنظومة الرقمية بتكلفة 100 مليون جنيه يعقبه باقى محافظات الجمهورية.

وقال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن عدد المحاجر المرخصة فقط 3400 محجر، وهناك العديد من المحاجر غير المرخصة، موضحا أنه لا يوجد رقم صحيح تتعامل به الدولة مع المحاجر، لافتًا إلى أن المنصة المعلوماتية للمحاجر ستساهم فى تحديد ما يتم إنتاجه وما يتم سحبه من المحاجر.