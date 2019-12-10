شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالعال يهدد الحكومة باللجوء لـ«أخطر وسيلة برلمانية»: «الرأي العام ضاغط علينا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بضرورة حضور الوزراء المختصين عند إلقاء بيانات عاجلة أمام المجلس، محذرا من اللجوء إلى تفعيل الاستجوابات في حالة عدم استجابة الحكومة لقرار المجلس، الذي وافق عليه النواب بالإجماع.

وقال عبدالعال، خلال الجلسة العامة الثلاثاء: «هذه البيانات لابد وأن تتلى بحضور الوزير المختص، فهذا ما استقرت عليه التقاليد البرلمانية لكن للأسف الحكومة كعادتها عندما تمر الواقعة تعتقد أن هذا أمر مستقر، وبالتالي لا تعطيه اهتماما خاصا».

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وأضاف عبدالعال، موجها حديثه للمستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب: «سيادة الوزير باعتبارك عضو في الحكومة، اعتبارا من اليوم لن يقبل أن يتم إلقاء أي بيان عاجل دون حضور الوزير المختص بهذا البيان، عملا بما جرت عليه السوابق البرلمانية، التي استقرت دائما وأبدا أن تتلى البيانات بحضور الوزير وإلا لا قيمة للبيان العاجل لأنه إخطار للوزير بأن هناك خلل حدث في الوزارة يقتضى تدخلا عاجلا من الوزير المختص».

وتابع: «لابد أن نؤسس لعمل برلماني يتفق مع الدستور واللائحة والسوابق البرلمانية، وانطلاقا من ذلك ستقوم الأمانة العامة بإبلاغكم والوزير المختص بموضوع البيان قبل موعد الجلسة بـ48 ساعة، وسيترتب على عدم الحضور الانتقال للوسيلة الرقابية الأخرى التي لا نود الدخول فيها ونأمل ان تتعاون الحكومة معنا، وفي حالة عدم التعاون فالدستور بين الآلية التي يتم اللجوء إليها».

وقال: «لا يمكن أن تترك مقاعد الوزراء خالية، خاصة أن الدستور يعطيني الصلاحيات أن أدعو الحكومة كاملة لإلقاء بيان داخل المجلس، وإذا لم تحضر الحكومة أو الوزير المختص سألجأ إلى أخطر وسيلة برلمانية وهي الاستجواب، لأن الرأي العام ضاغط على المجلس، وكما ذكرت من قبل النقد يكون للأداء الحكومي وليس للمجلس لأن البرلمان يلبى نداء المواطن الذي لا يشتكى إلا عندما يرى خللا حكوميا لا يستطيع معالجته فيلجأ إلى نائبه كممثل للبرلمان، أما الحكومة التي يفصل بيننا وبينها شارع، اعتقدت أنه لا يوجد مجلس، أنا بقولها لأ».