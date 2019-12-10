شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير محاضر لمخابز ومحال مخالفة في حملة تموينية بمركز أجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت مديرية تموين الدقهلية حملات تموينية مكثفة على المخابز والمحلات بمركز ومدينة أجا وتمكنت من تحير 8 محاضر لمخابز ومحال مخالفة ،

Advertisements

حيث حررت مخالفات ضد مخبز ورثة «محمد .ال .م .س» بقرية منية سمنود لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 19 جرام، ومخبز «السعيد .ف .م .ال» بقرية الانشاصية لتصرفه في عدد شيكارتين دقيق بلدى مدعم.

خرجت الحملة بناء على تعليمات السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، وجيلان طلعت الفيشى مديرة ادارة تموين أجا، وبمشاركة يحيى محمد السيد رئيس قسم الرقابة التموينية ترافقهم قوة من وحده مباحث تموين ميت غمر

وتوجهت الحملة إلى المحال التجارية فحررت 6 مخالفات لعدم اعلانهم عن الأسعار وبيانهم وهي: محضر رقم 650 لسنة 2019 جنح أجا أمن دولة طوارئ ضد«أحمد .ع .م .إ» صاحب مكتبة بمدينة أجا، ومحضر رقم 651 لسنة 2019 جنح أجا أمن دولة طوارئ ضد «حموده .أ. ال .ال» صاحب محل مستحضرات تجميل بأجا، ومحضر رقم 652 جنح أجا أمن دولة طوارئ ضد «وفاء .ال .ال» صاحبه محل بقالة بقرية اخطاب، وومحضر رقم 653 جنح أجا أمن دولة طوارئ ضد «أحمد .إ .خ» صاحب محل بقالة بذات الناحية، ومحضر رقم 654 جنح أجا أمن دولة طوارئ ضد «محمد .إ .ال» صاحب محل بيع حدايد وبويات بقرية برج النور، ومحضر رقم 655 جنح أجا أمن دولة طوارئ ضد «راضي .ع.أ.» صاحب محل بيع حدايد وبويات بقرية منشاة الاخوة .