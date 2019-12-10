جامعة المنصورة تطلق مبادرة «صحتك في عينك» للكشف على طلاب مدارس بالدقهلية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أطلقت جامعة المنصورة مبادرة «صحتك في عينك» والتي ينفذها مركز طب وجراحة العيون بالتعاون مع الإدارة العامة للمشروعات البيئية بقطاع شؤون خدمة المُجتمع وتنمية البيئة بالجامعة وتهدف الكشف على طلاب المدارس بالدقهلية للاكتشاف المُبكر لأمراض العيون وعيوب الابصار. وافتتح الدكتور أشرف محمد عبدالباسط، رئيس الجامعة، والدكتور محمود محمد المليجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة المبادرة، بمدرسة الشهيد محمد أمين الباز الابتدائية بحضور الدكتور وليد أبوسمرة، مدير مركز طب وجراحة العيون والدكتور سعد مكي- وكيل وزارة الصحة . وأعلنت الجامعة في بيان صحفي أن من المستهدف الكشف على طلاب المدرسة البالغ عددهم (1300) طالب وطالبة، كما تم الاتفاق مع وكيل وزارة الصحة بالدقهلية على المشاركة في المبادرة وذلك لتوفير الرعاية الصحية لأكبر عدد ممكن من الطلاب.

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