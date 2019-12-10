شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط يُطلق حملة لرفع الإعلانات والملصقات ومنع الكتابة على الجدران والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن إطلاق مبادرة «لا تشوهّا» لمنع الكتابة على الجدران وشن حملات مكبرة لرفع كافة الإعلانات غير المرخصة والملصقات من على جدران المنشآت الحكومية والعامة وأعمدة ومحولات الكهرباء ومواجهة ظاهرة تشويه المدن بالكتابة على الجدران.

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وأضاف المحافظ، أنه سيتم تحرير محاضر وفرض غرامات فورية لأصحاب تلك الملصقات مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها وذلك في إطار إلزام المخالفين بإتباع اللوائح والقوانين المنظمة للأعمال الدعائية والإعلان، وذلك حفاظًا على الشكل الجمالي والتنسيق الحضاري للمنشآت والمرافق والاكتفاء بالإعلانات المرخصة بالأماكن التي يتم تحديدها تحت اشراف رؤساء المراكز والأحياء.

وأشار محافظ أسيوط إلى إنه تم تكليف رؤساء المراكز والأحياء بإزالة كافة الملصقات واللافتات المخالفة على العقارات والمباني التراثية وجميع المرافق وتحرير المحاضر الفورية لأصحاب تلك الملصقات، بالإضافة إلى فرض غرامات فورية يتم تحصيلها بواسطة رؤساء الأحياء ومسؤولي الإشغالات بالأحياء والمراكز وتغليظ العقوبة في حالة تكرار المخالفة منعًا لتشويه العقارات وشوارع وميادين المحافظة والحفاظ على الشكل الجمالي للمحافظة ومنع التشوه البصري الذي تسببه الإعلانات العشوائية والكتابات العشوائية على جدران وحوائط المؤسسات والعقارات.

وناشد اللواء عصام سعد جميع الأجهزة التنفيذية ومديريات الخدمات ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والكيانات الشبابية وطلاب المدارس بتبني مبادرة «لا تشوهّا» ونشر برامج التوعية للحفاظ على التنسيق الحضاري والشكل الجمالي للمباني والمنشآت ومرافق الخدمات ومنع الكتابة العشوائية عليها وإزالة كافة الملصقات الإعلانية من على أعمدة الكهرباء والحوائط داخل وخارج المنشآت وبالشوارع والميادين.