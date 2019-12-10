شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع وزير التجارة والصناعة مع نظيره البيلاروسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن التعاون الاقتصادى المصرى البيلاروسى يمثل نموذجاً للتعاون القائم على تحقيق المصلحة المشتركة لكلتا الدولتين، على حد سواء، مشيراً إلى أن التعاون في المجال الصناعى يأتي على رأس أولويات مسؤولي الحكومتين، حيث يسعى الجانبان لتعزيز منظومة التصنيع المشترك في السوق المصرية والتصدير للأسواق الأفريقية، خاصة أن بيلاروسيا تمتلك خبرات كبيرة في مجالات تصنيع الآلات والمعدات التي تحتاجها القارة في تنفيذ مشروعاتها التنموية.

وقال الوزير خلال جلسة مباحثات عقدها مع بافيل أوتوبين وزير الصناعة البيلاروسى والوفد المرافق له، الثلاثاء، إن مصر وبيلاروسيا ترتبطان بعلاقات اقتصادية وثيقة تمهد لإنشاء مشروعات صناعية مشتركة تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين لمستويات متميزة، مشيراً إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين حققت العام الحالي تقدماً غير مسبوق في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة خاصة في ظل اللقاءات المكثفة للمسؤولين ودوائر الأعمال بالبلدين والتي عقدت بالقاهرة ومينسك.

ولفت «نصار» إلى أن الوزارة تتطلع نحو المزيد من التعاون المشترك مع وزارتى الصناعة والتجارة بدولة بيلاروسيا لتدشين مشروعات مشتركة تصب في مصلحة الاقتصاديين المصرى والبيلاروسى على حد سواء.

وأشار نصار إلى أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة التنسيق بين عدد من البنوك المصرية والجهات التمويلية البيلاروسية لتوفير التمويل اللازم للمشروعات المصرية البيلاروسية المشتركة المزمع إقامتها بين البلدين في مختلف القطاعات الصناعية خاصة الصناعات الهندسية، خاصة وأن بيلاروسيا تمتلك خبرات كبيرة وسمعة طيبة في هذا المجال.

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وقال الوزير أن حجم التبادل التجارى بين مصر وبيلاروسيا حقق خلال الـ 9 شهور الأولى من العام الجارى نسبة زيادة بلغت 43.5 % حيث سجل 107.5 مليون دولار مقارنة بنحو 75 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، مشيراً إلى أن أهم الصادرات المصرية لبيلاروسيا تتمثل في المنتجات الزراعية والمنتجات الدوائية والمنسوجات والملابس الجاهزة كما تتمثل أهم الواردات في الحديد والصلب والآلات والمعدات والأسمدة.

ومن جانبه، أكد بافيل أوتوبين وزير الصناعة البيلاروسي حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك مع مصر لمستويات متميزة تعكس العلاقات الاستراتيجية التي تربط القاهرة ومينسك، مشيراً إلى أن زيارته للقاهرة تستهدف متابعة نتائج وتوجيهات الرئيسين المصري والبيلاروسي خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لبيلاروسيا خلال يونيو الماضى، والتي استهدفت تعزيز التعاون السياسى والاقتصادي والثقافى بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى إمكانية الاستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة والعمالة المؤهلة بقطاع الإنتاج الحربي في مصر لبدء صناعات مصرية بيلاروسية مشتركة خاصة في مجالات صناعة الجرارات واللوادر والشاحنات والطلمبات وذلك للوفاء باحتياجات السوق المحلية والتصدير لأسواق الدول المجاورة وأسواق دول القارة الأفريقية، مشيراً إلى أنه يجرى حالياً العمل على زيادة نسب المكون المحلى بالمشروعات المشتركة لتتجاوز نسبة الـ 40% للوفاء بمتطلبات قواعد المنشأ والتصدير للأسواق الخارجية.

ولفت "أوتوبين" إلى أن الزيارة أسفرت عن التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم مع عدد من الجهات المصرية بهدف تعزيز التعاون الصناعى المشترك بين البلدين ونقل التكنولوجيات الصناعية البيلاروسية المتطورة للصناعة المصرية، مشيراً إلى حرص دوائر الأعمال والشركات الحكومية البيلاروسية على الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس خاصة بالمنطقة الصناعية الروسية وغيرها في مختلف القطاعات الصناعية لاسيما وأن المنطقة تمثل محوراً صناعياً مهماً ومقصداً استثمارياً متميزاً لجذب المزيد من رؤوس الأموال البيلاروسية للسوق المصرية.

وقال "أوتوبين" إن بيلاروسيا تتابع عن كثب تطورات مفاوضات إنشاء منطقة التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي وتدعم هذا الملف للتوصل لاتفاق نهائي والتوقيع على الاتفاق في أقرب وقت ممكن وهو ما يسهم في تعزيز العلاقات التجارية بين مصر وبيلاروسيا بصفة خاصة ومصر ودول الاتحاد الأوراسي بصفة عامة.