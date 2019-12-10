شكرا لقرائتكم خبر عن فاطمة ناعوت تنعي سمير سيف: «اللهم عوض مصر عنه خيرًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت، المخرج الكبير سمير سيف.

وكتبت «ناعوت» في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «سأفتقدُك كثيرا.. مخرجًا مبدعًا كبيرًا، ومثقفًا رفيع الطراز، وصديقًا راقيًا..وداعًا سمير سيف».

واختتمت «ناعوت»: «رحمك اللهُ وربط على قلوب أصدقائك ومحبيك، وعوض مصرَ عنك خيرا».

كان المخرج الكبير سمير سيف، قد توفى، مساء الاثنين، بعد صراع مع المرض في مستشفى السلام بالمهندسين في الجيزة.

وأكد أشرف زكي، نقيب المهن السينمائية، وفاة المخرج سمير سيف بعد تعرضه لأزمة صحية.

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ونعت المخرج الراحل أكاديمية الفنون ونقابة المهن السينمائية وعدد من المؤسسات الفنية والنقابية في مصر.

والمخرج سمير سيف له العديد من الأفلام مع الممثل المصري عادل إمام مثل «الغول، المشبوه، الهلفوت، شمس الزناتي»، وظهر «سيف» بفيلم «كلام في الحب».

عمل سيف في بداية مشواره مساعدا للمخرج الكبير حسن الإمام في عدد من الأفلام منها (خلي بالك من زوزو) و(حكايتي مع الزمان) و(أميرة حبي أنا) مما أكسبه خبرة كبيرة.

وفي منتصف حقبة السبعينيات بدأ في تقدم أعماله الخاصة التي بلغت على مدى نصف قرن نحو 30 فيلما من أبرزها (غريب في بيتي) بطولة نور الشريف وسعاد حسني و(الراقصة والسياسي) بطولة نبيلة عبيد و(سوق المتعة) بطولة محمود عبدالعزيز وإلهام شاهين و(معالي الوزير) بطولة أحمد زكي ولبلبلة.

وتعاون بشكل وثيق مع الممثل عادل إمام وقدم له سلسلة ناجحة من الأفلام بداية من (المشبوه) في 1981 ثم (الغول) و(الهلفوت) و(احترس من الخط) و(النمر والأنثى) و(المولد) وصولا إلى (مسجل خطر) و(شمس الزناتي) في 1991.

وفي مجال الدراما التلفزيونية قدم العديد من المسلسلات منها (البشاير) و(أوان الورد) و(السندريلا) و(بالشمع الأحمر) و(ابن موت).

وكان المخرج الراحل يرأس المهرجان القومي للسينما المصرية.