شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة طبية للكشف وتقديم العلاج بالمجان لـ873 مريضًا بـ«القهوقية» في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن قافلة طبية علاجية بقرية القهوقية بالرحمانية، قامت بالكشف على 873 مريضا ومريضة من أبناء القرية وتوابعها، وتقديم العلاج لهم مجانًا.

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وأشار الدكتور يسرى بيومي، وكيل وزارة الصحة، إلى أن القافلة استمرت يومين نظرًا للإقبال الشديد من المواطنين عليها، وتأتي في إطار التعاون بين مديرية الصحة بالمحافظة وقطاع الرعاية العلاجية بالوزارة، لعلاج غير القادرين وصرف الأدوية المجانية لهم، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والدكتورة وفاء الصادق، مدير عام القوافل العلاجية المجانية بوزارة الصحة.

وأوضح أن القافلة شملت تخصصات طبية مختلفة، وهي جراحة عامة وجلدية تناسلية وأمراض عيون ومسالك وأطفال ونساء وتوليد وأمراض باطنة، وتم صرف العلاج للحالات المرضية مجانًا بجانب تحويل حالات الجراحة للمستشفيات المركزية، لإجراء العمليات الجراحية لهم.

وشدد «المحافظ» على استمرار عمل القوافل العلاجية مع تكثيف أعمالها في المناطق النائية والقرى المحرومة في العزب والنجوع.