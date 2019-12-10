شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يوافق على زيادة المساعدات الأمريكية للتعليم.. ومنحة فرنسية لغاز المنازل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 604 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الإمريكية بشأن التعليم الأساسى، مرحلة ثانية والموقع في القاهرة بتاريخ 15سبتمبر 2019 .

وأكدت اللجنة عدم وجود أي مخالفة في الاتفاقيات للدستور أو القانون وإن طريقة إقرارها تخضع للبرلمان.

ويهدف التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة إلى إتاحة مبلغ جديد للمشروع يبلغ 13 مليون دولار أمريكى ليصبح المبلغ الكلى 92 مليون و110 ألف و890 دولار أمريكى، كمساهمة من الوكالة الآمريكية للتنمية الدولية ،وذلك للاستمرار في تحقيق أهداف المشروع المتمثلة في تحسين مهارات القراءة والرياضيات واللغة الانجليزية لطلاب المرحلة الابتدائية، وتحسين القراءة والمهارات الحسابية للكبار، وتدريب المعلمين الجدد، وتقوية مجالس أمناء المدرسة وبرنامج القراءة الإصلاحى .

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ويدخل التعديل الثالث حيز النفاذ من تاريخ توقيع الطرفين عليه ،وتتخذ الحكومة المصرية كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق عليه، وتخطر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بإتمام إجراءات التصديق.

من ناحية أخرى، وافقت اللجنة على قرار رئيس الجمهورية رقم 603 لسنة 2019، بالموافقة على تعديل رقم 2 لاتفاق تنفيذ منحة الموقع بتاريخ 17 أبريل 2016 بشأن مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع في القاهرة بتاريخ 10 أغسطس 2019.

وأكدت اللجنة عدم وجود أي مخالفة في الاتفاقيات للدستور أو القانون وأن طريقة إقرارها تخضع للبرلمان، وتهدف الاتفاقية إلى تحسين وتأمين الحصول على طاقة أكثر أمانا وأفضل جودة.

وتجدر الإشارة إلى أنه سبق توقيع التعديل رقم «1» لاتفاق تنفيذ المنحة بتاريخ 2 أغسطس 2016 بهدف تأجيل التاريخ النهائى لأول طلب سحب والتنسيق بين أوجه الصرف للمنحة.

ووفقًا للتعديل فأن أهم التعديلات التي تم ادخالها تتضمن تعديل الموعد النهائى لتنفيذ المشروع ليكون في 29 ديسمبر 2023 والموعد النهائى للتعاقد على المشتريات 30 يونيو 2023، وضرورة تقديم آخر طلب للسحب إلى الوكالة قبل 15 يوم عمل من انتهاء الموعد النهائى للصرف، وإمكانية تمديد الموعد النهائى للسحب بالاتفاق المشترك بين الطرفين.